CarinaDesign SolidSurface -Akrilik firması olarak Krion, Dupont Corian,Lg Himacx ,Staron ve Franke firmalarının proje ve perakende imalatlarını yapmaktayız.

Bu alanda mutfak ve banyo tezgâhları, duş tekneleri, wc tezgâhları, lavabo ve eviyeler,duş teknekleri,akrilik Banyo Dolapları gibi genel kullanım ürünlerinin tasarım, üretim ve uygulamalarını yapan firmamız, özel alanlarda, ticari yapılarda ya da lüks konutlarda tercih edilen amaca özel uygulamalarda da fark yaratan çözümler üretmektedir.

Carina Design ürettiği projelerde detaylara gösterdiği özen, iş disiplini, kalite ve teslim hızı ile her zaman müşteri memnuniyetinin olmazsa olmaz ama yetersiz olduğu inancı ile çalışır.Yepyeni bir profil ve kurumsal kimliğe kavuşan Carina Design, kurulduğu ilk yıllardan itibaren ürettiği nitelikli projelerde adından söz ettirmeyi başarmıştır.Carina güçlü temellere ve üstün tecrübelere sahip bir şirkettir. Profesyonel ve dinamik ekibi, sektör ihtiyaçlarını analiz etme ve uygulama konusunda tam nitelikli ve donanımlıdır. Bugün yüksek teknolojik imkânları ve yılların tecrübesini harmanlayarak üstün hizmetler sunan Carina Design, sektör içindeki yerini her geçen gün daha da güçlü hale getirmektedir. Bu anlamda profesyonel hizmet anlayışını, güven veren ayrıcalıkları ile birleştirmeyi şirket kültürünün bir parçası olarak öne çıkarmayı çok önemser.Sektör içinde teknolojiyi sürekli takip ederek mükemmel bir altyapı ile günümüz koşullarına duyarlı, rahatlığın ve konforun sınırsızca hissedildiği uygulamalar üretmek Denge Tasarım için bir standarttır.Tasarım, Üretim, pazarlama, satış, teslim ve teslim sonrası verilen tüm sözler profesyonel hizmet anlayışımızın bir parçasıdır..Sizleri de memnun müşterilerimizle dolu ailemizin bir parçası olarak görmekten mutluluk duyarız.