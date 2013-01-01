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Bill&#39;s Design Limited
Architects in Hong Kong
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    Panorama, Bill's Design Limited Bill's Design Limited Modern living room Yellow
    Panorama, Bill's Design Limited Bill's Design Limited Rustic style living room
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    Panorama
    Mayfair - 4 Bedroom Apartment, Bill's Design Limited Bill's Design Limited Modern dressing room Beige
    Mayfair - 4 Bedroom Apartment, Bill's Design Limited Bill's Design Limited Modern style bedroom Wood effect
    Mayfair - 4 Bedroom Apartment, Bill's Design Limited Bill's Design Limited Modern style bedroom Wood Wood effect
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    Mayfair - 4 Bedroom Apartment
    Laguna - 3 Bedroom Aparment in Hong Kong, Bill's Design Limited Bill's Design Limited Small bedroom Wood Grey
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    +7
    Laguna - 3 Bedroom Aparment in Hong Kong

    BILL'S DESIGN WAS ESTABLISHED IN 2013 BY A GROUP OF ARCHITECTS. THE STUDIO PRIMARILY FOCUSES ON PRIVATE HOMES AND RESIDENTIAL DEVELOPMENT PROJECTS, WHILE DEVELOPING A COMPLEMENTARY PORTFOLIO OF RESTAURANTS, RETAIL AND COMMERCIAL DESIGN PROJECTS. EVERY PROJECT IS CARRIED OUT IN A PERSONAL WAY, CREATING SOLUTIONS THAT ARE STRAIGHTFORWARD YET INTIMATE. THROUGH THE USE OF SPATIAL PROPORTIONS AND THE RESPECT OF MATERIALS, BILL'S DESIGN STRIVE TO CREATE A PARTICULAR ATMOSPHERE IN EACH PROJECT, AND HOPEFULLY EVOKE EMOTIONAL EXPERIENCES AS AN EXTENSION OF LIVING. 


    Services
    Interior Design, Architectural Design, and Design and Build
    Service areas
    Hong Kong
    Address
    00000 Hong Kong
    Hong Kong SAR China
    +852-63008429 www.bills-design.com
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