Your browser is out-of-date.

To get a better experience with our home designs, please download other browsers for free. Just click on the icon!

Rooms
Professionals
Magazine
Become a Professional
Premium
Sign out
KLT Furniture
Furniture & Accessories in Hong kong
Overview 0Projects (0) 0Ideabooks (0)
Reviews (0)
edit edit in admin Request review New project
Request review Edit profile
New project
  • Go Premium
    • Click to complete
    KLT Furniture 傢俬品味 商用的家具及裝飾是店舖主題的靈魂， 為您度身訂做理想辦公室傢俱， 包括工作枱、座位椅、儲存櫃、前台及會議室等，以滿足辦公室美觀及個性的需要。 KLT 與市面上的訂造服務最大分別是我們了解辦公室設計策劃、工程的需求， 客人可完全了解由確認構圖至生產及送貨的整個過程， 如客人在過程中遇上任何問題可隨時向KLT專員提出。 另外，服務亦保證準時完成，如有任何延誤，會作出補償。 如有仼何問題，歡迎查詢了解 查詢電話：2152 9068 Whatsapp: 6936 2867 公司網站: http://www.kltjp.com/ 地址： 香港觀塘鴻圖道57號南洋廣場17樓1707室
    Services
    • Furniture
    • Home design
    • Lighting
    • Design
    • office
    • Office design
    • Electronic Desk
    • Electronic Table
    • Show all 8 services
    Service areas
    Hong Kong
    Address
    觀塘鴻圖道57號南洋廣場17樓1707室
    00000 Hong kong
    Hong Kong SAR China
    +852-56683043 www.kltjp.com
      Add SEO element