KLT Furniture 傢俬品味 商用的家具及裝飾是店舖主題的靈魂， 為您度身訂做理想辦公室傢俱， 包括工作枱、座位椅、儲存櫃、前台及會議室等，以滿足辦公室美觀及個性的需要。 KLT 與市面上的訂造服務最大分別是我們了解辦公室設計策劃、工程的需求， 客人可完全了解由確認構圖至生產及送貨的整個過程， 如客人在過程中遇上任何問題可隨時向KLT專員提出。 另外，服務亦保證準時完成，如有任何延誤，會作出補償。 如有仼何問題，歡迎查詢了解 查詢電話：2152 9068 Whatsapp: 6936 2867 公司網站: http://www.kltjp.com/ 地址： 香港觀塘鴻圖道57號南洋廣場17樓1707室

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