Mellow Form to sklep, który oferuje designerskie meble nowoczesne. W ofercie mamy meble do salonu, meble do sypialni, meble ogrodowe, meble kontraktowe. Sprawdź całą ofertę w sklepie internetowym i naszym showroom w Warszawie na ulicy Brackiej 20a. Nasza oferta obejmuje meble i oświetlenie takich producentów jak: Bross Italia, Malerba, Cantiero, Norman Copenhagen, Sovet Italia, Perrouni, Arturo Alvarez, Flex Team, LaPalma, Cappellini, Lago, Capodopera, Estiluz, Eltorrent, Nube, Innovation, Digital Habits, Daytona Collection.